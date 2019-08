طالب رئيس لجنة شؤون النازحين بتعليم الوفاق، عبدالله اﻷشتر، مديري اﻹدارات والمكاتب التابعة لديوان الوزارة بموافات اللجنة بأسماء الموظفين النازحين جراء اﻻشتباكات في مدة ﻻ تتجاوز يوم غدٍ اﻷحد .

