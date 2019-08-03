«مواصلات الوفاق» تدعو سلامة لزيارة مطار معيتيقة للتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط»

دعت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لزيارة مطار معيتيقة والتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط».

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنها ترحب بزيارة سلامة ونائبته استيفاني ويليامز، للمطار للتأكد من أنه «يستعمل فقط للأغراض المدنية خلافاً لما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، التي تضمنت مجموعة من الأخطاء والمعلومات المضللة وغير المؤكدة».

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وقدم سلامة إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين الماضي، مشددًا فيها على عدة نقاط أهمها أن للقوى الخارجية المتدخلة في ليبيا دورًا كبيرًا في تحديد مستقبل البلاد، ورأى أن توافق هذه القوى شرط لبدء مفاوضات جديدة لوضع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

وتحدث سلامة خلال إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن «مستقبل البلاد يجب ألا يُخطف من قبل الأطراف المتقاتلة».

فيما لاقت هذه الإحاطة انتقادات من طرفي الصراع في ليبيا، إذ انتقد كل منهما عددًا من النقاط التي أوردها سلامة.

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