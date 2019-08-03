مقاتلات الجيش الوطني تقصف رتلا في بوقرين

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلا عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديداً بمنطقة بوقرين.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مساء السبت، أن الرتل يضم عددا من الجماعات المسلحة وأفرادا من مجالس شورى “بنغازي ودرنة واجدابيا” المتحالفة مع تنظيم داعش.

وكانت مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني شنت، منذ نحو أسبوع، 8 غارات جوية على عدّة أهداف بمدينة مصراتة بينها الكلية الجوية وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع.

وبحسب المكتب الإعلامي لقاعدة الوطية الجوية، فإن القصف الجوي قد استهدف الكلية الجوية مصراتة وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع الجوي شرق المدينة.

وصرحت مصادر خاصة لـ218، بذلك الوقت، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف رتلا يتبع كتيبة 166 التابعة لقوات الوفاق، بمدينة سرت.

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