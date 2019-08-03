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بلدية غريان: الإفراج عن رواتب عقود الصحة المتأخرة منذ 2015 قريبًا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت بلدية غريان، الإفراج قريبًا عن رواتب عقود الصحة المتأخرة منذ العام 2015، بعد بدء العمل الأسبوع الماضي في توفير النواقص من الوثائق والبيانات الخاصة بالعقود. 

وقال عميد البلدية، يوسف البديري، في بيان اليوم، إنه يتم توفير كميات جيدة من المستلزمات والأدوية للعيادة المجمعة وتوفير بعض الأصناف المطلوبة في الصيدلية.

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وتابع أنه تم بدء العمل في كافة أقسام المستشفى وتقديم خدمات مجانية بشكل كامل، حيث شهد المستشفى عدة عمليات جراحية في عدة تخصصات طوال الأسبوع الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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