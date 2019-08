أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، استهداف رتل عسكري للقوات التابعة لحكومة الوفاق لدى خروجه من مدينة مصراتة.

وأضافت الشعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت الرتل الذي ضم عددًا من المسلحين في منطقة بوقرين، فيما لم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر مستقلة.

