أفادت مصادر لوسائل إعلام، إن القذائف التي سقطت في قاعدة معيتيقة طالت طائرة قديمة بجانب المهبط إندلعت فيها النار وأخرى سقطت قرب بوابة قوة الردع الخاصة وثالثة قرب برج المراقبة ورابعة بجانب صالة كبار الزوار .

وقالت مطار معيتيقة ، السبت، على صفحته على فيسبوك، إن المطار أُعيد فتحه أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه لساعات عقب تعرضه للقصف بقذائف.

