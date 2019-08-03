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خطة لتأمين امتحانات الثانوية في طرابلس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية بوزراة “تعليم الوفاق”، مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس العميد رمضان البرباش، إعداد الخطة اللازمة لتأمين الطلاب الممتحنين وأعضاء اللجان ومقار الامتحانات داخل نطاق عمل المديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة جامعة طرابلس بحضور رئيس لجنة الإشراف والمتابعة الدكتور محمد العتوق، والعميد البرباش، لبحث توفير كافة سبل الأمن للطلبة الممتحنين وإعداد الخطة اللازمة لحركة السير داخل الجامعة.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق”، فقد قام رئيس اللجنة رفقة مساعد مديرية أمن طرابلس في نهاية الاجتماع بزيارة ميدانية لمقار اللجان المستهدفة بإجراء الامتحانات لوضع الخطة الأمنية المناسبة موضع التنفيذ والوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل المديرية طيلة فترة الامتحانات المقررة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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