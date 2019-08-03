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اللواء 73 مشاة: هذا التكتيك يحقق خسائر كبيرة لقوات الوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد المركز الاعلامي الناطق باسم اللواء الـ73 مشاة أن سرية م.د (كورنيت) باللواء إستهدفت 3 أهداف لقوات الوفاق مساء يوم السبت بنجاح، نتج عنها تدمير 3 آليات وعدد أفراد بمحيط بداية طريق الاصفاح ومقابلها بطريق النقلية كوبري المطار.

وأشار المركز الاعلامي في بيان له، أن العمليات العسكرية النوعية بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد ارهقت قوات الوفاق وسجلت خسائر كبيرة في صفوفه.

وأضاف اللواء في بيانه أن التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية وحسب التعليمات الصادرة من خلالها للوحدات العسكرية القتالية منها على صعيد لواء او كتيبة ناجح جدا على الأرض.

وشدد اللواء في بيانه أن تقدمات القوات المسلحة بالخطوات المحسوبة وإستنزاف قوة مسلحي الوفاق خارج العاصمة بالمناطق المحيطة بها درس استراتيجي يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

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المشهد

المشهد

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  • استنزاف طاقتك 5 شهور يا قواد وانت قاعد في خلة الفرجان خشيتها في الليل مع الكانيات بدون حتى حرب وتوا هانك قاعد تراوح في نفس المكان وتقول تكتيك وكل مره يجي الطيران المسير يزيد يعطيك على طاقتك أمس خسرتوا الزطارنه أسبوعين فاتوا هربتوا من غريان والدق وصل حتى الجفره والاصابعه وهذا كله تكتيك واستنزاف من مؤخرتك يا تيس الكرامه

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  • الاخوانى غبى منه فيه واضح ان التيس الاخوانى شديد الغباء منذر الزايدى يعيش فى كوكب ثانى من تعاطى حبوب الهلوثة فالهدف المعلن من الجيش الوطنى معلن من البداية ويفهمه العقلاء اما الاغبياء مثلك فليس مهما ان يفهموا فلو ان الجيش الوطنى اراد دخول وسط المدينة فى اسبوع لاتبع سياسة الارض المحروقة وبقوة مفرطة ووقتها سيسقط ضحايا مئات الالاف وتدمير المنشآت ولكنه بتبع تكتيك شديد الذكاء باستدراج المليشيات الى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وتدمير الياتهم وقتل عدد كبير منهم ويتبع سياسة الكر والفر ينسحب للخلف لجر المليشيات لمصيدة مدروسة كما حدث من قبل فى المطار والعبرة بالنهاية كما حدث فى درنة بعد سنة ونصف تم تحريرها باقل خسائر فى المنشآت والمدنيين وفى طرابلس كل يوم يمر ينفق احد الكلاب الضالة من اخوانك وبنهاية الحرب سيهلك غالبيتهم وما يثبت انك غبى وحمار فالجفرة تبعد عن مصراطة مائتى كم وكانت كن شهور فى يد المليشيات وتم تحريرها ومجرد الاعتداء عليها بطائرات ورقية اصبحت مصراطة فى مرمى النيران كل يوم توجه لها ضربات جوية مع سرت وسنرى قريبا تحرير سرت وقطع طريق مصراطة طرابلس ليتم حصار ميس راطة وغدا نرى دعم مباشر مم الجيش المصرى يسحق هذه المليشيات حيث امكانيات هائلة وخبرة قتالية عالية تجعل المصاريت كعصف ماكول ونعلقك يامنذر من بيضانك وزيادة على ذلك نضع خازوق مغرى فى مؤخرة الزايدى وخازوق مهبلى لام منذر كى تتوقف عن الذهاب لخيام النكاح الاخوانية

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  • يامنذر امك هى التى تدق فى مؤخرتها فى بيوت الدعارة باسطنبول والحاج الزائدى الديوث سعيد بهذا ويقبض الثمن على الباب وانت لقيط مدمن للحبوب المهلوثة وهذه هى نتيجة الادمان خزعبلات بعيدة عن الواقع

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