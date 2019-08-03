اللواء 73 مشاة: هذا التكتيك يحقق خسائر كبيرة لقوات الوفاق

أكد المركز الاعلامي الناطق باسم اللواء الـ73 مشاة أن سرية م.د (كورنيت) باللواء إستهدفت 3 أهداف لقوات الوفاق مساء يوم السبت بنجاح، نتج عنها تدمير 3 آليات وعدد أفراد بمحيط بداية طريق الاصفاح ومقابلها بطريق النقلية كوبري المطار.

وأشار المركز الاعلامي في بيان له، أن العمليات العسكرية النوعية بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد ارهقت قوات الوفاق وسجلت خسائر كبيرة في صفوفه.

وأضاف اللواء في بيانه أن التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية وحسب التعليمات الصادرة من خلالها للوحدات العسكرية القتالية منها على صعيد لواء او كتيبة ناجح جدا على الأرض.

وشدد اللواء في بيانه أن تقدمات القوات المسلحة بالخطوات المحسوبة وإستنزاف قوة مسلحي الوفاق خارج العاصمة بالمناطق المحيطة بها درس استراتيجي يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

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