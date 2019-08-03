الخرطوش: سرية الـ (كورنيت) أصابت أهداف لقوات الوفاق بنجاح

أخبار ليبيا24

أفاد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن سرية الـ (كورنيت) في اللواء استهدفت 3 أهداف لقوات الوفاق خلال معارك السبت بنجاح.

وأضاف الخرطوش ان الـ (كورنيت) تمكنت من تدميرعدد 3 آليات وعدد أفراد بمحيط بداية طريق الأصفاح ومقابلها بطريق النقلية كوبري المطار.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن العمليات العسكرية النوعية بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد أرهقت العدو وسجلت خسائر كبيرة في صفوفه.

وذكر الخرطوش أن التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية وحسب التعليمات الصادرة من خلالها للوحدات العسكرية القتالية منها على صعيد لواء أو كتيبة ناجح جدا على الأرض.

وأكد المسؤول الإعلامي أن التقدمات بالخطوات المحسوبة واستنزاف قوة العدو خارج العاصمة بالمناطق المحيطة بها درس استراتيجي يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

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