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صور | الثني يفتتح مقر جديد للخارجية في بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفتتحت الحكومة المؤقتة اليوم السبت مقراً جديداً شيدته لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي . 

ودشن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني المبنى معلناً إنطلاقه كمقر لوزارة الخارجية بحكومته كما ألقى كلمة حول آخر المستجدات .

وحضر حفل الإفتتاح عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية عبدالهادي الحويج والداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وبعض من أعضاء مجلس النواب والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري .

كما حضر أيضاً عميد بلدية بنغازي صقر أبوجواري وعدد من شخصيات المدينة وبعض قدامى الدبلوماسيين الليبيين الذين خدموا الخارجية في سنوات وعقود سابقة  .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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