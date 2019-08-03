مصادر: قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على محورين جنوب طرابلس

تحدثت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على تمركزات الجيش بمحوري الخلة و عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعتبر محور خلة الفرجان من المحاور الرئيسية، وتوجد على طوله عدة معسكرات، أكبرها وأهمها معسكر اليرموك، بحي خلة الفرجان، والذي شهد أشرس المعارك، وسط سيطرة متبادلة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، ويعتبر أحد أهم المحاور المتجهة نحو قلب العاصمة.

كما يعتبر محور عين زارة من المحاور الرئيسية القريبة من وسط العاصمة، وتتقاسم قوات الجيش الوطني والوفاق السيطرة على منطقة عين زارة، ذات كثافة سكانية عالية نسبيا، كما أن مساحتها واسعة مقارنة بالمحورين السابقين، مما يسهل عمليات المناورة والتسلل نظرا لكثرة طرقها الفرعية.

وتقع عين زارة، في منطقة تتوسط محوري خلة الفرجان- صلاح الدين (غرب) ووادي الربيع (شرق)، وجنوبا تقع منطقة قصر بن غشير، أما شمالا فيقابلها وسط العاصمة.

ولا تزال الاشتباكات مشتعلة بعدد من المحاور منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ويلعب سلاح الجو دوراً حاسماً في معارك طرابلس.

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