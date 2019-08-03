اخبار ليبيا الان

مصادر: قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على محورين جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 56 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحدثت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على تمركزات الجيش بمحوري الخلة و عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

ويعتبر محور خلة الفرجان من المحاور الرئيسية، وتوجد على طوله عدة معسكرات، أكبرها وأهمها معسكر اليرموك، بحي خلة الفرجان، والذي شهد أشرس المعارك، وسط سيطرة متبادلة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، ويعتبر أحد أهم المحاور المتجهة نحو قلب العاصمة.

كما يعتبر محور عين زارة من المحاور الرئيسية القريبة من وسط العاصمة، وتتقاسم قوات الجيش الوطني والوفاق السيطرة على منطقة عين زارة، ذات كثافة سكانية عالية نسبيا، كما أن مساحتها واسعة مقارنة بالمحورين السابقين، مما يسهل عمليات المناورة والتسلل نظرا لكثرة طرقها الفرعية.

وتقع عين زارة، في منطقة تتوسط محوري خلة الفرجان- صلاح الدين (غرب) ووادي الربيع (شرق)، وجنوبا تقع منطقة قصر بن غشير، أما شمالا فيقابلها وسط العاصمة.

ولا تزال الاشتباكات مشتعلة بعدد من المحاور منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ويلعب سلاح الجو دوراً حاسماً في معارك طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مافيش حاجه اسمها وفاق. و بعدين اذا كنت تقصد الحشد المليشياوي لمرتزقة السراج. هؤلا الجبناء لايقال عنهم قوة. و استعدي يا مصراته فروخك سيعودوا اليكم في صناديق باذن الله اذا كنتوا مصممين علي الكسب الحرام

    رد

  • المصيدة جاهزة لاصطياد جرذان المليشيات الارهابية كلاكيت 35 مرة مشهد الانتحار بطريق المطار فالاخوانى غبى منه فيه تجد الخروف منهم ينطح فى الحيط حتى تنكسر قرونه فيظل ينطح حتى تتهشم راسه الغبية المسكرة ويسقط صريعا وسنتهى العملية بنقل عدد من الجثث الى مصراطة كالعادة المهم يكون فيهم جرذ ثمين

    رد

  • .كلاكيت اربعين مرة سكوت ها نصور فيلم الموسم انتحار المصاريت على اسوار المطار بدون حضور الحمار صلاح بادى لانه يعلم ان لا يستطيع الاقتراب من هناك ستفترسه اسود الجيش الوطنى هيا جهزوا النعوش يامصراطة ولتولو النساوين على ذبح خرفانهم قبل العيد ودم الاغبياء دائما بضيع هباء

    رد