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قوات الوفاق تشن هجوما في محور مطار طرابلس.. وتخطط للهجوم على الجفرة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر محلية أن قوة تابعة لقوات حكومة الوفاق تشن هجوماً عنيفاً منذ قليل بالقرب من مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة.

و تحدثت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على تمركزات الجيش بمحوري الخلة و عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس في الساعات القادمة.

فيما تخطط أيضا لشن هجوم شامل على منطقة الجفرة بهدف السيطرة عليها وعلى القاعدة الجوية، حيث تؤكد القوات أنها أخرجت القاعدة عن الخدمة بعد تنفيذ ضربات جوية مجهولة يعتقد أنها تركية ويشير آخرون لتورط إيطاليا بها خاصة مع وجود منظومة دفاع جوي بالقاعدة.

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزات كبيرة للوفاق كانت تستعد التوجة للهجوم على منطقة الجفرة.

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المشهد

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  • المصيدة جاهزة لاصطياد ما تبقى من جرذان لفتح الطريق امام وسط العاصمة اما الجفرة فنسور الجو جاهزة لتدميرهم فى الطريق وتعودنا على الجعجعة الفارغة للمليشيات وفى النهاية يتم سحقهم خاصة عندما يتم استدرتجهم بعيدا عن المناطق السكنية

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  • من مصدر الخبر تعرف حجم التهويل الخرفانى وفى النهاية نجد الحصيلة هزيلة فقط 25 خروف اتمنى نفوق مائة خروف على الاقل يوميا كى اصدق ان الهجوم كان عنيف

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  • شر البلية ما يضحك كلاكيت اربعين مرة سكوت ها نصور فيلم الموسم انتحار المصاريت على اسوار المطار بدون حضور الحمار صلاح بادى لانه يعلم ان لا يستطيع الاقتراب من هناك ستفترسه اسود الجيش الوطنى هيا جهزوا النعوش يامصراطة ولتولو النساوين على ذبح خرفانهم قبل العيد ودم الاغبياء دائما بضيع هباء

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