قوات الوفاق تشن هجوما في محور مطار طرابلس.. وتخطط للهجوم على الجفرة

قالت مصادر محلية أن قوة تابعة لقوات حكومة الوفاق تشن هجوماً عنيفاً منذ قليل بالقرب من مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة.

و تحدثت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق تنوي شن هجوم واسع على تمركزات الجيش بمحوري الخلة و عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس في الساعات القادمة.

فيما تخطط أيضا لشن هجوم شامل على منطقة الجفرة بهدف السيطرة عليها وعلى القاعدة الجوية، حيث تؤكد القوات أنها أخرجت القاعدة عن الخدمة بعد تنفيذ ضربات جوية مجهولة يعتقد أنها تركية ويشير آخرون لتورط إيطاليا بها خاصة مع وجود منظومة دفاع جوي بالقاعدة.

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزات كبيرة للوفاق كانت تستعد التوجة للهجوم على منطقة الجفرة.

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