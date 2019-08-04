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مرزق تحت القصف والحصار

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواترت أنباء عن قيام مجموعات مسلحة في وقت متأخر من ليل أمس السبت بضرب حصار على مدينة مرزق وشرعت في القصف فيما هب أهل المدينة للحيلولة دون اقتحام المجموعات المسلحة لأحيائهم ومنازلهم .

وذكرت مصادر متطابقة غير رسمية إن الحي الأكثر استهدافاً هو حي المقريف وناشد أهل المدينة الجهات الأمنية والعسكرية أن تتدخل لانقاذ أهل المدينة من مجزرة وشيكة سوف ترتكبها قوات وصفتها المصادر بـ “المرتزقة”.

ويأتي هذا القصف بعد تحذيرات أمنية وتقارير عن تحركات لخلايا نائمة من تنظيم داعش وغيره من جماعات إرهابية تجوب الصحراء .

ولم تتوفر حتى ساعة تحرير الخبر أية معلومات عن سقوط ضحايا من الطرفين وأي توصيفات محددة لهوية القوة المهاجمة وطبيعة الهجوم- في ظل تردي الاتصالات وصعوبة التواصل مع الفوضى الأمنية التي تشهدها منطقة حوض مرزق .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اكيد مرتزقه يتبعوا المرتزق السراج يحاول ارباك الحيش العربي الليبي في دخوله لطرابلس. و نسوا ان طيران الكرامه جاهز للتدخل

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