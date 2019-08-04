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المنصوري لــ”الاتحاد”: “استهداف معيتيقة لتهريب آلاف الإرهابيين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة في طرابلس لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية إن التشكيلات المسلحة المتمركزة في طرابلس تقصف مطار معيتيقة الدولي ومحيطه، بهدف تهريب الإرهابيين المحتجزين في السجن القريب من المطار لتعويض خسائرهم البشرية في المعارك ضد الجيش الوطني.

ونقلت الصحيفة تصريحاً للمنصوري أكد فيه أن مجموعة مسلحة تتبع المدعو بشير خلف الله الشهير بـ«البقرة» هي من يستهدف مطار معيتيقة الدولي بقذائف الهاون.

وأشار المنصوري أن معركة تحرير طرابلس قد اقتربت بدخول القوات الجيش إلى قلب العاصمة المنصوري مع وصول تعزيزات عسكرية من مدن اجدابيا وطبرق إلى محاور القتال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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