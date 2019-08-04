معهد اجخرة لشؤون الطاقة يُخرِّج أولى دفعاته

متابعة|218

أقام المعهد العالى لشؤون الطاقة في مدينة اجخرة بمنطقة الواحات حفلاً لتخريج الدفعة الأولى من الطلبة في مجالي الهندسة النفطية والكيميائية.

حضر مراسم الاحتفال مسؤولو القطاعات الحكومية وعمداء المجالس التسييرية لـ اجخرة و جالو وأوجلة ومسؤول التعليم في جالو.

وعرض الطلبة مشاريعهم التي تمحورت على معالجة المشاكل التي تعاني منها الحقول النفطية في استخراج النفط و ضخه إلى الموانئ.

يُذكر أن المعهد العالي لشؤون الطاقة اجخرة اُفتتح عام 2017 من قبل الحكومة المؤقتة وبمساعدة وتجهيز المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية