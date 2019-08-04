شباب طبرق ينظفون ميادينها والحدائق

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تتواصل في مدينة طبرق حملة نظافة وتشجير تطوعية شبابية وتشجير -انطلقت منذ أيام- وشملت الحدائق العامة والميادين للتشجيع على حماية البيئة وتنسيق جماليات المدينة –حسب القيمين على الحملة التي بدأت منذ أيام.

تنظم الحملة مفوضية الكشاف والمرشدات،طبرق،بمشاركة شبيبة الهلال الأحمر ومجموعة أخرى من متطوعي المدينة من الجنسين.

هدفت الحملة إلى تشجيع العمل التطوعي وحماية المرافق العامة والمحافظة على البيئة، لإظهار المدينة في أجمل صورها.

وتهدف الحملة أيضاً إلى استغلال وقت الفراغ عند الشباب وكانت البداية مع حديقة مصرف الجمهورية والميدان وحديقة المكتبة العامة، لتتواصل الحملة لتنظيف وتشجير بقية النقاط المقررة على جدول الحملة.

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