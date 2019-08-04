المريمي يكشف أسباب تأخر الحسم العسكري في طرابلس

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، أن قوات الجيش الوطني الليبي تحرز تقدما على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الحسم العسكري بات قريبا.

وأكد المريمي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن “الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي سيكون خلال وقت قريب جدا بحسب التقارير والمؤشرات، وأن ما يؤخر الجيش بقيادة خليفة حفتر هو خصوصية طرابلس كعاصمة وكذلك اكتظاظها بالسكان ووجود المقار الإدارية والمالية الرئيسية للدولة الليبية ومنها مصرف ليبيا المركزي والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الأشياء المهمة الأخرى وبالتالي تأخر الحسم العسكري لهذه الأسباب وحتى تتم عملية التحرير من دون خسائر أو إلحاق أضرار بالمواطنين”.

وأشار المريمي إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس لازالت مستمرة والجيش الوطني يحرز تقدما على كل المحاور، موضحا أن “الهدنة التي يطالب بها المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة يرجع الأمر بالدرجة الأولى للجيش الوطني الليبي واعتقد أنه ما لم تستسلم المليشيات الارهابية فالجيش ماض في تحرير العاصمة منهم”.

وأضاف “إحاطة غسان سلامة الأخيرة تطرقت إلى معظم الأوضاع الجارية في ليبيا، لكنها لم تتطرق إلى جوانب أخرى ربما سيتم تناولها في إحاطات قادمة”.

وحول ما ذكرته تقارير إعلامية حول دعم دول عربية وأجنبية لأطراف الصراع في ليبيا، قال المريمي “نعم هناك أطراف عديدة تدعم المليشيات الإرهابية بالسلاح والذخائر حسب التقارير التي تثبت هذه الأسلحة والذخائر من قطر وتركيا وهي تشكل خطر هذه الجماعات الارهابية وداعميها على ليبيا ودول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط ودول العالم بشكل عام”.

وحول زيارة قام بها وفد من مجلس النواب الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال المريمي “وفد المجلس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه وضع الجانب الأمريكي في صورة الأوضاع القائمة في ليبيا من مختلف جوانبها السياسية والعسكرية والأمنية، وبصورة جهود محاربة الإرهاب على المستويين القانوني من خلال قرارات مجلس النوب والعسكري من خلال جهود الجيش الوطني”.

وأردف “ستكون هناك زيارات مماثلة من مجلس النواب الليبي إلى روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتوضيح الواقع الليبي لأن هناك حقائق عديدة في الواقع الليبي لم تطلع عليها بعض الدول، وهي وقائع قانونية ودستورية”.

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