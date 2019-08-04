الكتيبة 155 مشاة تستهدف سيارة ذخيرة في محور عين زارة تابعة لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

كشفت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أنها تمكنت من استهداف سيارة ذخيرة في محور عين زارة.

وأشارت الكتيبة إلى أن استهداف السيارة كان قرب جامع فطرة عن طريق سرية المدفعية فصيل هاون 120.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت السبت أن مقاتلات سلاح الجوي استهدفت رتلاً عند خروجه من مدينة مصراته ؛ وتحديداً في منطقة بوقرين.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الرتل الذي ضم عدد من مليشيات الوفاق ، وأفراداً من مجالس شورى ” بنغازي ، درنه ، إجدابيا ” المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

فيما أفاد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن سرية الـ (كورنيت) في اللواء استهدفت 3 أهداف لقوات الوفاق خلال معارك السبت بنجاح.

وأضاف الخرطوش ان الـ (كورنيت) تمكنت من تدميرعدد 3 آليات وعدد أفراد بمحيط بداية طريق الأصفاح ومقابلها بطريق النقلية كوبري المطار.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن العمليات العسكرية النوعية بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد أرهقت العدو وسجلت خسائر كبيرة في صفوفه.

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