النهر الصناعي يعلن عودة المياه إلى مدينة طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “بعد عودة التيار الكهربائي إلى حقول المياه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بدأ ضخ المياه” مؤكدا أن المياه ستتدفق إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بشكل تدريجي مساء غد الاثنين”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس السبت أنه تمت تغذية منظومة النهر الصناعي بالتيار الكهربائي بعد انقطاع عام للتيار أدى إلى إيقاف جميع آبار المياه ومحطات الضخ بمنظومة الحساونه سهل الجفاره، مؤكدة أن ذلك تسبب في انخفاض تدفق المياه.

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