شركة الكهرباء: تشغيل محطة الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية محطة الزاوية للدورة المزدوجة وإعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الاولى والرابعة والخامسة.

وكانت المنطقة الغربية والجنوبية تعرضت أمس الأول الجمعة لحالة إظلام تام بسبب قيام المواطنين بالضغط على مشغلي محطات 220ك.ف لإعادة التيار الكهربائي.

ودعت الشركة المواطنين في كل أرجاء المنطقة الغربية الممتدة من سرت إلى راس أجدير ومنطقة فزان لمساعدتها بعدم التدخل في أعمال مشغلي محطات التحويل مضيفة أنها لاحظت قيام بعض المواطنين بالدخول إلى هذه المحطات وفرض إرجاع التغذية بقوة السلاح وهو ما سيؤدي إذا ما تكرر للعودة لحالة الاظلام.

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