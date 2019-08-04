مواصلات الوفاق تمنع غسان سلامة من السفر عبر مطار زوارة

العنوان_طرابلس

أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بوشكيوات مساء أمس السبت رفضهم الإستمرار في منح إذن هبوط للمبعوث غسان سلامة بمطار زوارة غربي البلاد .

وقال بوشكيوات : إعتباراً من اليوم لن يُعطى أي تصريح هبوط لطائرة سلامة عبر مطار زوارة وعليه الهبوط عبر مطار معيتيقة في طرابلس وإستخدامه أسوة بالليبيين .

وأضاف : ” أجدد دعوتي لـ غسان سلامة ونائبته لزيارة مطار معيتيقة، وأطالبه بأن لا يكون سياسيا فيما يتعلق بأرواح المدنيين ” . ويأتي هذا في ظل حملة تشنها حكومة الوفاق والموالين لها على سلامة بسبب إحاطته الأخيرة التي وصفها الكثيرين بالمتوازنة وبأن سهامها طالت الجميع فيما يرى آخرون بأن مرد هذه الحملة هو محاولة الحكومة البحث عن شماعة وكبش فداء لتعليق إخفاقاتها الدولية عليه .

وجاء ذلك بعد أن أعلن سلامة الأسبوع الماضي بأنه يستخدم مطار زوارة في تنقلاته لإستخدام مسلحي الوفاق مطار معيتيقة لأغراض عسكرية مما يعرضه للخطر ويوم الإثنين الماضي دعا سلامة حكومة الوفاق لتحييد معيتيقة عن الإستخدام العسكري .

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