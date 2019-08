خاص المتوسط/ حنان منير:

أكد عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، فرج عبد الملك، أن إحاطة المبعوث الأممي الى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، لم ولن تكن واضحة.

وقال عبد الملك، في تصريح خاص، لـ ” المتوسط”، إن ” سلامة لم يكن واضحا في اسلوبه وتعامله مع مختلف الأطياف الليبية.

وأشار عبد الملك، إلى أن سلامة لم يكن متواصل بشكل جيد مع مجلس النواب والمجلس الاستشاري اللذان كانا على وشك الوصول إلى تقارب كبير بين لجنتي الحوار في تونس في نهاية 2018 بفكرة رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل، معربا عن أسفه لتجاهل سلامة لهذا التقارب.

وتابع عبد الملك: ” الحقيقة أصبح وضع سلامة مريب وأثار شك كبير في إحاطته الأخيرة وكان غير صادق”

The post برلماني لـ” المتوسط”: وضع سلامة أصبح مريبا ويثير الشكوك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية