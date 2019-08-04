افتتاح غرف العناية والعمليات بمستشفي الجلاء بنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، السبت، غرف العناية والعمليات وأقسام للملاحظة بمستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي.

وتشمل العناية المركزة 6 أسرة إضافية متكاملة و5 غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها، وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تبلغ 29 سرير، حسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي.

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ويهدف هذا التوسيع إلى تقليل قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها. يُشار إلى أن هذه الأعمال تُعد ضمن مشاريع لجنة اعادة الإستقرار لمدينة وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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