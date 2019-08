المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عن افتتاح مقر للوزارة بمدينة بنغازي.

وفي سياق منفصل، كانت سفارة ليبيا في افريقيا الوسطى قد أعلنت انحيازها لشرعية الشعب الليبي وهي القوات المسلحة العربية الليبية.

