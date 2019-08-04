تعليم الوفاق تبحث مع مديرية أمن طرابلس تأمين الامتحانات

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية بوزارة التعليم مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس إعداد الخطة اللازمة لتأمين الطلاب الممتحنين بمرحلة شهادة إتمام التعليم الثانوي وأعضاء اللجان ومقار الامتحانات داخل نطاق عمل المديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الاجتماع الذي عقد بجامعة طرابلس بحث توفير كافة سبل الأمن للطلبة الممتحنين وإعداد الخطة اللازمة لحركة السير داخل الفضاء الجامعي.

وقام رئيس اللجنة رفقة مساعد مديرية أمن طرابلس بزيارة ميدانية لمقار اللجان المستهدفة بإجراء الامتحانات وذلك بهدف وضع الخطة الأمنية المناسبة موضع التنفيذ والوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل المديرية طيلة فترة الامتحانات.

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