وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية الموقّتة تسمح بتصدير الجلود

البيضاء 04 أغسطس 2019 (وال) – قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية الموقتة، اليوم الأحد، السماح بنشاط تصدير الجلود.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه سيجري إحالة كتاب إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع مديريات الجمارك المختصة.

وأعلن معالي وزير الاقتصاد السيد منير عصر في وقت سابق، أن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183% أثرت سلبا على أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدى لارتفاعها، لافتا إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة.

وأشار معاليه عصر إلى أن وزارة الاقتصاد لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع الحكومة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين، حسب تصريحات لبعض الوكالات.

ومن جهة أخرى أكدت يذكر أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة قرب توزيعها السلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها لمناسبة عيد الأضحى. (وال – البيضاء) رس

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