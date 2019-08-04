استئصال طحال متضخم جداً لطفلة تعاني من مرض وراثي

أجرى فريق من أطباء قسم جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي، عملية تدخل جراحي لاستئصال طحال متضخم جداً لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

إخصائية جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي، دكتور – حنان العبيدي – أوضحت ان الطفلة مصابة بمرض من أمراض الدم وهو نوع من أنواع خلل الدم يؤدي إلى تكسر مستمر لكريات الدم، وان الطفلة اصبحت تحتاج إلى نقل الدم بشكل مستمر بسبب الأنيميا المصاحبة لها باستمرار.

وأضافت – العبيدي – ان الحالة قد خضعت خلال السنة الماضية إلى عدد 6 مرات لعمليات نقل الدم، لذلك أستوجب استئصال الطحال لإنه المسبب الرئيسي لعملية تكسر كريات الدم التي تحدث لها باستمرار.

وأشارت – العبيدي – في حديثها لمكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، انه بمجرد استئصال الطحال سيتوقف تكسر كريات الدم بإذن الله، وان العملية تمت بنجاح تحت إشراف استشاري جراحة الأطفال، دكتور – ناصر الحاسي – وقد استغرقت ساعة ونصف من الوقت، وان الطفلة تمكث الآن في العناية الفائقة للمتابعة وبعد أيام سيتم تحويلها إلى قسم الإيواء لتخضع للعلاج بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

يذكر ان هذا المرض يعتبر نوع من الأمراض التي تصيب الدم ويكون في العادة وراثي.

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