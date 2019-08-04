بنغازي الطب..عملية إستئصال طحال متضخم لطفلة في عمر 6 سنوات

أجرى فريق من أطباء قسم جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي ، عملية تدخل جراحي لإسئتصال طحال متضخم جداً لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

إخصائية جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي ، دكتورة حنان العبيدي، أوضحت ان الطفلة مصابة بمرض من أمراض الدم وهو نوع من أنواع خلل الدم يؤدي إلى تكسر مستمر لكريات الدم ، وان الطفلة اصبحت تحتاج إلى نقل الدم بشكل مستمر بسبب الأنيميا المصاحبة لها بإستمرار .

وأضافت العبيدي، أن الحالة قد خضعت خلال السنة الماضية إلى عدد 6 مرات لعمليات نقل الدم ، لذلك أستوجب إستئصال الطحال لإنه المسبب الرئيسي لعملية تكسر كريات الدم التي تحدث لها بإستمرار.

وأشارت العبيدي، في حديثها لمكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي ، انه بمجرد إستئصال الطحال سيتوقف تكسر كريات الدم بإذن الله ، وأن العملية تمت بنجاح تحت إشراف إستشاري جراحة الأطفال ، دكتور ناصر الحاسي، وقد أستغرقت ساعة ونصف من الوقت ، وأن الطفلة تمكث الآن في العناية الفائقة للمتابعة وبعد أيام سيتم تحويلها إلى قسم الإيواء لتخضع للعلاج بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

يذكر أن هذا المرض يعتبر نوع من الأمراض التي تصيب الدم ويكون في العادة وراثي .

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