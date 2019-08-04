“مواصلات الوفاق”: سلامة ممنوع من مطار زوارة

أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بوشكيوات إيقاف حركة الملاحة بمطار زوارة ورفضهم الاستمرار في منح إذن هبوط للبعثة الأممية التي تستخدم المطار للتنقل من وإلى ليبيا.

بوشكيوات ذكر أنه ابتداء من اليوم الأحد لن يعطى أي تصريح هبوط لطائرة سلامة عبر مطار زوارة وعليه الهبوط عبر مطار معيتيقة في طرابلس واستخدامه أسوة بالليبيين، مجددا دعوته لسلامة ونائبته لزيارة مطار معيتيقة ومطالبا إياه بأنْ لا يكون سياسيا فيما يتعلق بأرواح المدنيين.

ويأتي هذا الإجراء احتجاجا على الإحاطة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن، والتي طالب فيها بتحييد مطار معيتيقة عن الأغراض العسكرية، وهو الأمر الذي نفته وزارة المواصلات في بيانها الذي أكدت فيه أن المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق.

معيتيقة المطار الذي حطم الرقم القياسي في قرارات إيقاف الملاحة وعودتها بسبب القذائف التي تهطل عليه من كل حدب وصوب ، يبدوا أنه سيكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية وسيكون ورقة ضغط تراهن عليها حكومة الوفاق في الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية