الوفاق تدعو «سلامة» لزيارة مطار معيتيقة للتأكد من استخدامه في أغراض مدنية فقط

دعت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لزيارة مطار معيتيقة والتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط».

وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أنها تُرحب بزيارة سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، للمطار للتأكد من أنه «يستعمل فقط للأغراض المدنية خلافاً لما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، التي تضمنت مجموعة من الأخطاء والمعلومات المضللة وغير المؤكدة».

وكان سلامة، دعا خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين الماضي، السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا.

