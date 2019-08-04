أمن غريان يبحث الأوضاع داخل المدينة

عـقد مـدير أمـن غـريان عـميد عـمر الـخضراوي اجـتماعاً أمـنياً بـرؤساء الـمراكز والـمكاتب والأقـسام وعـدد مـن مـنتسبي الـمديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خـلال الاجتماع مـناقشة الأوضـاع الأمـنية داخـل مـدينة غـريان ومـتابعة سير الـعمل داخـل الـمديرية والـوقوف عـلى الـمشاكل والـصعوبات الـتي تـواجه سـير الـعمل وإيـجاد الـحلول لـها وكـما تـم الـتأكيد عـلى ضـرورة الـمجاهرة بـالأمن داخـل الـمنطقة وتـأمين مـداخل ومـخارج الـمدينة وكـذلك حـماية الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة وضـبط الـخارجين عـن الـقانون ومـعاملة الـمواطنين مـعاملة حـسنة وفـق الـخطة الأمـنية الـصادرة عـن مـديرية الأمـن للـحفظ الأمـن والاستقرار داخـل مـدينة غـريان.

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