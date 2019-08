«تعليم الوفاق» تبحث تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية بوزارة التعليم مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس إعداد الخطة اللازمة لتأمين الطلاب الممتحنين بمرحلة شهادة إتمام التعليم الثانوي وأعضاء اللجان ومقار الامتحانات داخل نطاق عمل المديرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، أن الاجتماع الذي عقد بجامعة طرابلس ناقش توفير كافة سبل الأمن للطلاب الممتحنين وإعداد الخطة اللازمة لحركة السير داخل الفضاء الجامعي.

وقام رئيس اللجنة برفقة مساعد مديرية أمن طرابلس بزيارة ميدانية لمقار اللجان المستهدفة بإجراء الامتحانات، وذلك بهدف وضع الخطة الأمنية المناسبة موضع التنفيذ والوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل المديرية طيلة فترة الامتحانات.

