«الخرطوش» يكشف التطورات العسكرية في طرابلس

أعلن المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أن سرية الـ (كورنيت) باللواء استهدفت 3 أهداف لقوات الوفاق الوطني خلال معارك السبت بنجاح.

وأكد الخرطوش أن الـ (كورنيت) تمكنت من تدمير عدد 3 آليات وعدد أفراد بمحيط بداية طريق الأصفاح ومقابلها بطريق النقلية كوبري المطار، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية النوعية، بالإضافة لضربات سلاح الجو الدقيقة قد أرهقت قوات الوفاق وسجلت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد المسؤول الإعلامي بأن التقدمات بالخطوات المحسوبة واستنزاف قوة العدو خارج العاصمة بالمناطق المحيطة بها درس استراتيجي يعكس كفاءة وقدرة ضباط القيادة العامة المكلفين بالحرب في المنطقة الغربية.

وذكر الخرطوش أن التكتيك العسكري المتبع من غرفة عمليات المنطقة الغربية وحسب التعليمات الصادرة من خلالها للوحدات العسكرية القتالية منها على صعيد لواء أو كتيبة ناجح جدا على الأرض.

