مـدير أمـن غـريان يـتابع سـير الـعمل بـالمديرية

عـقد مـدير أمـن غـريان العـميد عـمر الـخضراوي، اجـتماعاً أمـنياً بـرؤساء الـمراكز والـمكاتب والأقـسام وعـدد مـن مـنتسبي الـمديرية.

وتـم خـلال الإجـتماع مـناقشة الأوضـاع الأمـنية داخـل مـدينة غـريان ومـتابعة ـسير الـعمل داخـل الـمديرية والـوقوف عـلى الـمشاكل والـصعوبات الـتي تـواجه سـير الـعمل وإيـجاد الـحلول لـها، وكـما تـم الـتأكيد عـلى ضـرورة الـمجاهرة بـالأمن داخـل الـمنطقة وتـأمين مـداخل ومـخارج الـمدينة، وكـذلك حـماية الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة وضـبط الـخارجين عـن الـقانون ومـعاملة الـمواطنين مـعاملة حـسنة، وفـق الـخطة الأمـنية الـصادرة عـن مـديرية الأمـن للـحفظ الأمـن والاسـتقرار داخـل مـدينة غـريان.

