النايض ومجلس التصوف يحذران من الصفحات المؤدلجة التي تنشر الأكاذيب باسميهما

نبه الدكتور عارف النايض، إلى تزايد وتيرة الإشاعات والأكاذيب مؤخراً من شخصين قال إنهما معلومان في مصراتة، يسميان نفسيهما مجلس التصوف، كذباً وبهتاناً، وهو ما أكده المجلس الحقيقي الذي جدد امس نفيه إصدار أي بيان، وأنه متوقف عن النشر بسبب الظروف الراهنة، وحذر من ان ما ينشر في وسائل الإعلام من بيانات باسم المجلس هو تزوير من المؤدلجين التابعين للجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين عبر صفحة مزورة.

النايض وفي منشور له، أفاد بوجود صفحات مزورة تدار من اسطنبول والدوحة، وتنسب له تصريحات وأخبارا كاذبة ومزورة.

النايض أكد أن تصريحاته تصدر فقط على صفحته الرسمية، وعلى القنوات الإعلامية المعروفة، مشيراً إلى أن آخر تصريح أدلى به كان لقاءه مع قناة ليبيا روحها الوطن، بتاريخ الرابع عشر من يوليو الماضي.

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