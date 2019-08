المتوسط:

جدد رئيس جمهورية النيجر، إيسوفو محمدو، التأكيد على أن بلاده ستستمر في الكفاح، خاصة في مجلس الأمن الدولي، حتى لا يتخلى المجلس عن واجب التضامن تجاه بُلدان الساحل.

وقال “محمدو” في كلمة له بمناسبة عيد استقلال بلاده، نشرها حساب “أخبار النيجر”، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه سيُطالب بإيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة الليبية، موضحًا أنها مصدر جميع النزاعات التي تؤثر على بلدان الساحل وبحيرة تشاد.

The post رئيس النيجر: سنطالب مجلس الأمن بالاهتمام بحل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية