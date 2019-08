المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، بأنَّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإمداد الطبي الجديد تُؤدي حلف اليمن أمام وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بمقر جهاز الإمداد ببنغازي.

