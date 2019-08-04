المريمي: الحسم العسكري في طرابلس بات قريبا

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن قوات الجيش تحرز تقدماً على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الحسم العسكري بات قريباً بحسب التقارير والمؤشرات.

المريمي وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية قال أن ما يؤخر الجيش هو خصوصية طرابلس كعاصمة وكذلك اكتظاظها بالسكان ووجود المقار الإدارية والمالية الرئيسية للدولة وحتى تتم عملية التحرير من دون خسائر أو إلحاق أضرار بالمواطنين.

وعن “الهدنة التي يطالب بها المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة أوضح المريمي أن ذلك يعود بالدرجة الأولى للجيش مشيرا إلى أنه ما لم تستسلم المليشيات الإرهابية فالجيش ماض في تحرير العاصمة منهم.

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