صحة المؤقتة تدعو لتطوير معايير الجودة في توفير الأدوية

التقي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الأحد بمقر جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الإمداد الطبي الجديد بعد حلفهم اليمين وإتمام اجراءات الاستلام والتسليم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (503) لسنة 2019

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب دعا الإدارات والمكاتب والأقسام بجهاز الامداد الطبي لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الجودة الصحية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للقائمة النمطية المعدة من قبل ادارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة.

واكد عقوب على ضرورة العمل وفقا لتوصيات وتوجيهات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الجهاز والتوزيع العادل للأدوية بشرق وغرب وجنوب البلاد والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

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