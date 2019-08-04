عشماوي يعترف بتلقي دعم مالي كبير من الإخوان

اعترافات جديدة تزيد من تورط عشماوي والداعمين له لتخريب ليبيا وجعلها بؤرة للإرهاب والإرهابيين اعترافات جديدة عرضتها صحيفة “البيان الاماراتية” للإرهابي هشام عشماوي الذي سلمته قيادة الجيش الوطني إلى مصر أواخر مايو الماضي

وبحسب الصحيفة فإن عشماوي اعترف في التحقيقات بمشاركة مقاتلين أجانب في بعض العمليات الإرهابية والهجمات على الارتكازات الأمنية في سيناء، كما اعترف بهروب بعضهم إلى ليبيا وسوريا مضيفا أن هؤلاء المقاتلين كانت لديهم خبرات عسكرية وقدرات كبيرة بفنون القتال.

العشماوي تحدث بشكل موسع في اعترافاته عن قصة المقاتلين الأجانب وتدريبهم وتمويل العمليات الإرهابية والشيفرات التي يستخدمها للتواصل مع الإرهابيين وكيفية تجنيد أطباء من عناصر الإخوان ضمن تنظيمه، كما تضمنت اعترافاته بأنه كان يقوم بتدريب مقاتلين أجانب موجودين في ليبيا وسوريا أبرزهم محمود شفيق محمد مصطفى منفذ حادث تفجير كاتدرائية الأقباط في ديسمبر ألفين وستة عشر، وقال إنه كان يتولى تدريبه وتأهيله عسكريا وأنه أطلق عليه اسم أبودجانة الكناني مضيفا أن عشماوي أكد في التحقيقات أنه رفض تنفيذ محمود لأي عمليات إرهابية داخل مصر وكان يرغب في نقله معه إلى ليبيا ولكن قيادات تنظيم داعش سيناء رفضوا رغبته.

وخلال التحقيقات كشف عشماوي عن شبكة كبيرة لتوفير مصادر تمويل العمليات الإرهابية، منها الاتجار في المخدرات والحصول على مبالغ مالية كبيرة كفدية من ذوي المختطفين، كما أنه حصل على أموال من شخصيات بارزة تابعة للإخوان في مصر وليبيا وكانت هذه الأموال تأتي عبر وسطاء من السيدات لتجنب الشكوك وعدم لفت انتباه أجهزة الأمن.

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