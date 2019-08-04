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25 ألف طن من القمح تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي عن تقرير الحركة اليومية للسفن بميناء بنغازي البحري، وبينت بتقريرها دخول الباخرة فيونا على الرصيف رقم 3 التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها مئة وخمس وثمانون حاوية فيها بضائع عامة

هذا ودخلت السفينة أمل تي على الرصيف رقم 4 التابعة للوكيل الملاحي المضيق وتحمل على متنها خمسة وعشرون ألف طن من القمح الصب لصالح شركة المطاحن الوطنية قادمة من بلغاريا هذا ودخلت السفينة إيطالين اكسبريس محملة بثلاثمئة وثلاث وثلاثين حاوية من البضائع العامة

يذكر أن الشركة لم تعلن خلال تقريرها عن سفن من المتوقع وصولها إلى الميناء

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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