بعد حلفهم اليمين.. «عقوب» يجتمع مع أعضاء «الإمداد الطبي» الجديد في بنغازي

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم بمقر جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي برئيس وأعضاء مجلس إدارة الإمداد الطبي الجديد بعد حلفهم اليمين وإتمام إجراءات الاستلام والتسليم تنفيذآ لقرار مجلس الوزراء رقم (503) لسنة 2019

واستهل وزير الصحة القاء بتهنئة الإدارة الجديدة لجهاز الامداد علي منحهم ثقة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بتوليهم مهام ادارة الجهاز وحثهم ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة الجهاز وتوفير احتياجات القطاع الصحي الليبي بشكل شامل، بالنظر لأهمية هذا الجهاز وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد عقوب خلال إلقاء على كافة الإدارات والمكاتب والاقسام بجهاز الامداد الطبي علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الجودة الصحية في توفير الادويه والمستلزمات الطبية وفقآ للقائمه النمطية المعده من قبل ادارة الصيدله والمعدات الطبية بوزارة الصحة .

