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برلماني يكشف كواليس زيارة «حفتر» إلى القاهرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن زيارة القائد العام للجيش خليفة حفتر، إلى لقاهرة تأتي تنسيقًا للسياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ورجح العباني، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن يكون هناك أسباب أخرى لزيارة حفتر للقاهرة في هذا التوقيت الذي تستعد فيه قواته الدخول إلى قلب العاصمة طرابلس بعد الانتصارات التي حققتها على تخوم المدينة.

وأكد العباني، أن مصر تدعم الجيش بقوة غير متناهية وبالتالي التنسيق مع الجانب المصري هو تنسيق دوري ومستمر من أجل دحر الإرهاب الذي يتخذ من العاصمة طرابلس وكرا له.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى، بقائد الجيش خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة السبت.

وأشارت مصادر حسبما نشر موقع العربية نت إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن “حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش في المحافل الدولية”، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش الجانبان التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مصر لا تننسى دور الجيش الليبى فى دعم مصر فى حرب اكتوبر المجيدة حيث شاركت طائرات الميراج الليبية فى المعركة وكانت الاراضى الليبية عمق اسراتيجى لمصر حيث كان المصرى القادم من الخارج ياتى جوا الى ليبيا ويسافر برا الى مصر وكانت كل المواد التموينية تصل من الخارج عن طريق ليبيا وحضر معمر القذافى تكريم ابطال حرب اكتوبر يوم 16 اكتوبر بمجلس الشعب المصرى فالعلاقات المصرية الليبية قوية ومتينة من زمان حيث دعمت مصر ثورة الفاتح فى تحرير ليبيا من القواعد الاجنبية ولم تنسى ايطاليا وبريطانيا هذه الصفعة فانتقمت من ليبيا مع الخراب العربى

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