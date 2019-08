خاص المتوسط/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن زيارة القائد العام للجيش خليفة حفتر، إلى لقاهرة تأتي تنسيقًا للسياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ورجح العباني، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن يكون هناك أسباب أخرى لزيارة حفتر للقاهرة في هذا التوقيت الذي تستعد فيه قواته الدخول إلى قلب العاصمة طرابلس بعد الانتصارات التي حققتها على تخوم المدينة.

وأكد العباني، أن مصر تدعم الجيش بقوة غير متناهية وبالتالي التنسيق مع الجانب المصري هو تنسيق دوري ومستمر من أجل دحر الإرهاب الذي يتخذ من العاصمة طرابلس وكرا له.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى، بقائد الجيش خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة السبت.

وأشارت مصادر حسبما نشر موقع العربية نت إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن “حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش في المحافل الدولية”، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش الجانبان التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

The post برلماني يكشف كواليس زيارة «حفتر» إلى القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية