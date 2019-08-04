الترهوني: تقهقر مسلحي الوفاق بشكل لافت في محاور طرابلس وقوات غنيوة تنسحب

ليبيا – أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش محمد الترهوني وجود تقدم كبير لقوات الجيش في محور عين زارة وتحديداً بالقرب من النصب التذكاري ، مشيراً إلى أن النقطة الممتدة من الأحياء البرية وطريق المطار يقوم فيها الجيش بتقدمات كبيرة ولافتة.

الترهوني أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” إلى تقهقر قوات حكومة الوفاق بشكل لافت في محاور طرابلس، مؤكداً أن ميليشيات مسلحة تسمى قوة بوسليم تتبع “غنيوة الككلي” انسحبت من نقطة تمركزها في منطقة خزانات النفط لأول مرة فضلاً عن وصول تعزيزات كبيرة جداً تمهيداً للتقدم نحو وادي الربيع وعين زارة بالإضافة إلى وجود تقهقر وإرباك في صفوف الميليشيات بمحور عين زارة، على حد قوله.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي عبر مكتبها الإعلامي أمس السبت إستهداف الجيش رتلاً عسكريا تابع لقوات الوفاق يضم عددا من الجماعات المسلحة وأفرادا من مجالس:” شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا” المتحالفة مع تنظيم داعش وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة وتحديداً بمنطقة بوقرين.

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