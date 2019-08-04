افتتاح طريق الهاوية بتاجوراء بعد ربطه بالطريق الساحلي

تفتتح اليوم الأحد بلدية تاجوراء طريق الهاوية بعد استكمال رصفه وربطه بالطريق الساحلي.

وأكدت بلدية تاجوراء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الشركة المنفذة لطريق الهاوية تبدأ اليوم الأحد استكمال طريق أبي الأشهر وصولا إلى مطار امعيتيقة.

وفي سياق منفصل أعلنت بلدية بنغازي أنها تواصل أعمال صيانة مفترق شارع سوريا مع الطريق الدائري الثالث.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن أعمال الصيانة تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بشأن صيانة الهبوطات والتصدعات والتشققات بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بنغازي تحت إشراف مكتب مشروعات البلدية موضحة أنها باشرت في تنفيذ خط مياه شرب قُطر 160 مم بحي السيدة عائشة بمنطقة الهواري وذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

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