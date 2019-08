المتوسط:

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بعدم الدخول لمحطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، وأن هذا التصرف اللا مسؤول يزيد من تفاقم المشكلة وإرباك العاملين بغرفة التحكم.

كما تناشد كافة المدن التى ترفض طرح الأحمال بالدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا.

يُشار إلى أنَّ الوحدات الخارجة عن الخدمة هي.

1 الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة بقدرة 840 ميجاوات

2 وحدتي توليد واحدة بخارية والثانية غازية بمحطة الخمس بقدرة 200 ميجاوات

3 الوحدة الغازية الثالثة مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراته المزدوجة بقدرة 360 ميجاوات

4 الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري بقدرة 130 ميجاوات

The post «العامة للكهرباء»: نعمل لإعادة التيار الكهربائي لكافة مدن ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية