وصول 8 حجاج بريطانيين الى البقاع المقدسة على دراجات

وصل 8 بريطانيين إلى السعودية، أمس السبت، على متن دراجات هوائية، بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج عبروا فيها 17 دولة

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، استقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة “طلع البدر علينا”، الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كم.

وذكرت فضائية “العربية” السعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.

ونقلت عن قائد فريق الحجاج، طاهر أختر، قوله إن الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات.

وأشار أختر إلى “صعوبات” مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.

ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيين رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.

وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “العربية” السعودية، أوضح قائد فريق الحجاج، طاهر حسن أختر، أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفا إياها بأنها رحلة “روحانية جميلة جدا“.

وعن صعوبات الرحلة، قال “أختر” الذي ظهر مرتديا زيا رياضيا وخوذة دراجة هوائية، إنه وفريقه عانوا كثيرا من تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلي الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.

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