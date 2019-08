المتوسط:

أفاد قائد محور عين زارة التابع للقوات المسلحة، اللواء فوزي المنصوري، بأن تعزيزات عسكرية وصلت من مدن أجدابيا وطبرق إلى محاور القتال، استعدادا لدخول الجيش إلى قلب العاصمة.

وأشار المنصوري، إلى أن ميليشيا مسلحة تتبع بشير خلف الله، المعروف بالبقرة، هي من استهدفت المطار، ما أدى إلى توقف الملاحة فيه لعدة ساعات.

