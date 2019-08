انطلاق فعاليات الدورة التدريبية حول «دور القيادة في إدارة الأزمات»

المتوسط:

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية دور القيادة في إدارة الأزمات، والتي ينظمها المركز العربي لتنمية الموارد البشرية التابع لمنظمة العمل العربية وبالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.

وشهدت الدورة، مشاركة وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدى الأمين ووكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة ومدير مركز تنمية الموارد البشرية فرع ليبيا الدكتور حسين الأصيفر وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة العمل والتاهيل إلي جانب مدراء مكاتب العمل بمدينة طرابلس .

وتهدف الدورة إلى تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بمفهومي الإدارة والقيادة ودورهما في غدارة الأزمات وكيفية إدارة الأزمة للخروج بأقل الخسائر ودون تأثير جوهري علي العمل المؤسسي واركانه واساسياته وكيفية غدارة الأزمة للاستفاذة منها واستثمارها.

