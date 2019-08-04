الأبعج يتابع إنجازات بناء المؤسسة العسكرية بالكفرة

الكفرة 04 أغسطس 2019 (وال) – قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء “بالقاسم الابعج” رفقة مجموعة من اللجنة التسييرية في حي (المختار) بالوقوف على ما تم من إنجازات لبناء المؤسسة العسكرية بالكفرة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالأعمال والإنجازات التي من شأنها أن تســاهم في الدفاع عن المنطقة وفي فرض الأمن وإرساء قواعد دولة القانون.

إلى جانب ذلك، فقد أكدوا على وقوفهم ودعمهم اللامحدود لأمر المنطقة، وذلك لما لمسوه من إنجازات وأعمال على أرض الواقع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

يشار إلى أن منطقة الكفرة الآن تنعم بــ الأمن والأمان والاستقرار والتنمية الاقتصادية. (وال – الكفرة) رس

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